Против всех штаммов мира

В ходе ранних клинических испытаний американские ученые обнаружили, что их экспериментальная вакцина против гриппа способна «натренировать» иммунную систему реципиента таким образом, чтобы она вырабатывала перекрестно-реактивные антитела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Результаты выглядят многообещающими, поскольку вакцина сделала именно то, что ее разработчики предсказывали на этой стадии исследований. Конечно, строгих доказательств того, что препарат действительно способен защитить всех людей от всех штаммов вируса типа А нет, подчеркивает Сара Эндрюс из Исследовательского центра вакцин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, ведущий автор работы, придется подождать еще лет пять или даже десять, прежде чем вакцина, если все пойдет как надо, будет готова для календаря прививок.

Существующие сегодня вакцины от гриппа ученые ежегодно адаптируют под прошлогодние или чуть более свежие, но все равно предыдущие варианты вируса, а вообще-то все препараты защищают всего от четырех штаммов — двух семейства А и двух семейства Б. А поскольку это по сути прогнозная вакцина, иногда она оказывается совершенно бесполезной — и тогда по миру прокатывается пандемия нового варианта гриппа и инфекция протекает сравнительно тяжело. Понятно, что вакцина универсального типа, во-первых, позволит прекратить играть в угадайку, а во-вторых, сделать широкий шаг к предотвращению пандемии.

Группе Сары Эндрюс удалось добиться появления нужных антител и показать, что они продолжают вырабатываться сравнительно долгое время: спустя год после пробной вакцинации у испытуемых обнаруживались нейтрализующие антитела против гриппов типа А.

Основным препятствием к тому, чтобы уже предложить универсальную прививку, служит, во-первых, высокая изменчивость вируса гриппа, а во-вторых и в-главных, его сложность. Те вакцины, что используются сейчас, содержат ослабленные или инактивированные вирусы в смеси с гемагглютинином, основным белком, располагающимся на внешней стороне вируса и служащим для инфицирования клеток человека. В обычных случаях иммунная система человека реагирует на переднюю часть белка, «головку», а «тело» игнорирует. Эндрюс с коллегами решила «тренировать» иммунную систему на «тело» гемагглютинина, для чего просто отрезала «головку» и заменила ее белковым соединением, на которое иммунитет не реагирует. «Тело» в гораздо меньшей степени подвержено мутациям, и оно очень похоже у разных вариантов гриппа типа А.

Испытание на людях показало, что будущая вакцина хорошо переносится — максимум неприятностей возникает из-за небольшой головной боли или болезненности в месте укола, но таковы же реакции и на обычную гриппозную прививку.

Следующий шаг — объединить «тела» гемагглютининов вирусов типа А и типа Б, чтобы попробовать добиться уже полной универсальности вакцины.

По материалам.

Ольга Грибова