Артефакты из коллекции рок-журналиста Александра Кушнира покажут на выставке в Ельцин Центре

В Ельцин Центре в Екатеринбурге 5 мая откроется выставка русского рока 1980-1990-х годов «Поколение дворников и сторожей». На ней будут представлены несколько сотен артефактов из коллекции музыкального продюсера, рок-журналиста Александра Кушнира.

«Вырос я в семье коллекционеров, собиравших все на свете — от прижизненных изданий Велимира Хлебникова до картин Галины Григорьевой. Вскоре этот вирус настиг и меня — в год московской Олимпиады я "подсел" на магнитофонные катушки с русским роком. Качество записи было мерзким, но меня это совершенно не волновало»,— отметил Александр Кушнир в своей вступительной статье к выставке.

В экспозиции — неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова, графические схемы Егора Летова, необнародованная ранее аудиозапись квартирника Майка Науменко и Виктора Цоя 1985 года, камера режиссера Алексея Балабанова, артистический костюм Петра Мамонова.

В рамках выставки пройдут лекции, премьеры кинофильмов, акустические концерты.

Александр Кушнир автор таких книг об истории русского рока, как «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока».

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Елена Медведева