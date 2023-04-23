В Новороссийске автомобиль съехал с трассы и врезался в деревья, есть пострадавший

В результате ДТП под Новороссийском пострадал мужчина, он был за рулем автомобиля, который съехал с трассы и врезался в деревья. Авария произошла на дороге в Широкую балку. Помощь водителю оказали специалисты муниципальной «Службы спасения», об этом написал в своем Telegram-канале руководитель службы Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Специалисты "Службы спасения" достали водителя из машины и передали его бригаде скорой помощи»,— говорится в сообщении. Сейчас полицейские устанавливают причину, по которой было совершено ДТП.

Андрей Ульченко

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