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В Березниках загорелся ТЦ «Радуга»

В березниковском торговом центре «Радуга» произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Сообщение о возгорании в ТЦ поступило сегодня в 12.42. Прибывшее пожарно-спасательное подразделение установило, что на 1 этаже здания горят холодильные установки. По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 кв. м.

Фото: Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

На тушение огня привлекли 34 человека личного состава МЧС и 8 единиц техники. Горение было локализовано в 13.18, а ликвидировано – в 13.41.

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