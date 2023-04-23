В Березниках загорелся ТЦ «Радуга»

В березниковском торговом центре «Радуга» произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Сообщение о возгорании в ТЦ поступило сегодня в 12.42. Прибывшее пожарно-спасательное подразделение установило, что на 1 этаже здания горят холодильные установки. По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

На тушение огня привлекли 34 человека личного состава МЧС и 8 единиц техники. Горение было локализовано в 13.18, а ликвидировано – в 13.41.