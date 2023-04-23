«Амкар» обыграл команду «Химик-Август»

Пермский клуб «Амкар» в 21-ом туре чемпионата Второй лиги сыграл на выезде против ФК «Химик-Август». Матч завершился минимальной победой гостей 1-0. Гол после подачи углового удара в первом тайме забил Алексей Губочкин. Отметим, что клуб «Химик-Август» из Чувашии тренирует Валерий Лобановский – тезка прославленного советского тренера.

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В турнирной таблице существенных изменений для «Амкара» не произошло. У команды по-прежнему с второе место и отставание от ФК «Тюмени» на четыре очка. 29 апреля лидеры встретятся в очном споре на поле пермского стадиона «Звезда».