«Зенит» победил «Динамо»

ФК «Зенит» обыграл в матче 24-го тура РПЛ московское «Динамо» со счетом 3:1 и укрепил свое лидерство в турнире. Героем матча стал бразильский форвард Малком, забивший два гола и сделавший голевую передачу на Андрея Мостового, установившего окончательные цифры на табло «Газпром Арены». Все больше шансов на то, что «Зенит» оформит очередное, пятое по счету чемпионство в матче со «Спартаком», который состоится 7 мая на том же стадионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игроки «Зенита» серьезно подошли к дуэли с «Динамо»: еще в памяти было поражение в матче Кубка России, которое они потерпели от этой команды на своем поле в марте (по пенальти). Казалось, игра в субботу получится нервной и с точки зрения судейства, но с этим все обошлось: Виталий Мешков, пропустивший несколько туров в чемпионате из-за ошибок в матче «Спартак» — «Урал», с ней справился. Нареканий в его адрес не было ни у одной из команд.

Хотя «Зенит» оказался в субботу в тренде других матчей РПЛ, в которых назначались пенальти. Причем по три в одной игре: так было в играх между «Химками» и «Торпедо» (4:2), «Факелом» и «Оренбургом» (1:3). Судья Мешков назначил на «Газпром Арене» один пенальти, но он был совершенно справедливый: на последних минутах первого тайма защитник «Динамо» свалил в штрафной Малкома после того, как тот пытался его обыграть. Сам же бразилец нанес точный удар с точки. Так «Зенит» повел в счете. До этого игра не слишком поражала воображение: соперники практически не наносили ударов по воротам.

Во втором тайме Малком снова забил, и причем на этот раз красиво. После быстрой контратаки «Зенита», которую разыграли бразильцы, принял мяч на правом углу штрафной и отправил его в дальний угол. Стадион взревел от восторга. Правда, зрителей собралось не слишком много — порядка 30 тыс. Но группа поддержки, которая расположилась за воротами (там, где раньше был фанатский сектор), была вооружена барабанами. И шум они обеспечили приличный.

Динамовцы не сдались на милость лидера чемпионата — за десять минут до финального свистка даже сквитали один мяч. Но хозяевам через семь минут удалась разящая контратака, и ее завершил Андрей Мостовой, вышедший при счете 2:0 на замену. Передачу ему отдал Малком, он получил приз «Лучшему игроку матча». Давая интервью после игры, бразильский легионер сказал, что посвящает голы своей любимой девушке, которая вот-вот должна родить. Может, даже сам Малком по этому случаю отлучится в Бразилию.

Сергей Семак после этой игры вышел на второе месте среди всех тренеров «Зенита» по количеству побед, одержанных командой: на его счету их 122. Он опередил по этому показателю Юрия Морозова (121 победа) и уступает только Павлу Садырину (125). Думается, рекорд Садырина, приведшего «Зенит» к первому чемпионству в истории (в 1984-м), скоро будет превзойден. А чемпионский титул сине-бело-голубые могут выиграть еще раньше — в матче 26-го тура с московским «Спартаком», который состоится на «Газпром Арене» 7 мая. До этого, 29 апреля, «Зенит» сыграет против «Крыльев Советов». Победа в этой игре математически не сделает петербуржцев чемпионами. А вот дальше все возможно.

Многое зависит от того, как будет играть «Ростов» — ближайший преследователь «Зенита». И самый неожиданный в этом сезоне. По итогам 24 туров команда с берегов Дона отстает от лидера РПЛ на девять очков. Она под руководством Валерия Карпина, который также тренирует сборную России (хотя сейчас нигде не выступает), не проигрывает в РПЛ уже шесть туров. Интересно, что перед тем как приехать в Петербург, «Спартак» примет именно «Ростов» на своем поле в матче 25-го тура. И может так случиться, что красно-белые остановят 29 апреля главного конкурента «Зенита», чем помогут своему заклятому сопернику стать чемпионом в матче с ними 7 мая. Если, конечно, уступят петербуржцам в этот день. Это настоящий победный «клубок» для «Зенита», подготовленный календарем. Конкуренты устраняют друг друга с дороги, чтобы расчистить команде Семака путь к трофею. Но пока это только сценарий.

«Спартак» сыграет свой матч 24-го тура РПЛ — с «Краснодаром» — сегодня. Сейчас клуб из Москвы отстает от «Зенита» на 13 очков, от «Ростова» — на четыре.

Кирилл Легков