«Цитомед» усиливает синтез

АО «МБНПК “Цитомед”» приступило к строительству второго завода на площадке «Новоорловская» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» стоимостью 2 млрд рублей. Расчетная мощность нового комплекса — 1,3 тонн в год сухого порошка, до 60 тыс. литров в год ингредиентов в жидкой форме. В планах компании наладить также массовый выпуск своего нового препарата для лечения атрофического гастрита. По оценкам экспертов, «Цитомед» и так является одним из основных производителей синтетических пептидов, поэтому запуск нового производства увеличит долю компании на рынке не одномоментно, а поэтапно в течение нескольких лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время на площадке нового завода производителя субстанций и лекарственных препаратов на основе пептидных соединений МБНПК «Цитомед» ведутся работы по инженерной подготовке территории. Завершение строительства запланировано на осень 2024 года. Новый производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. м будет построен на участке площадью 1,82 га в ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»), рядом с существующим заводом МБНПК «Цитомед». На предприятии будет создано 65 новых рабочих мест. Компания анонсировала этот проект в мае 2022 года на ПМЭФ (см. «Ъ-СПб» от 16.06.2022) и вышла на стройплощадку в апреле этого года.

Как сообщает пресс-служба фармкомпании, «Цитомед» выступает единственным инвестором и вложит в проект около 2 млрд рублей собственных средств.

Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» (АО «МБНПК “Цитомед”») — российская фармацевтическая компания с более чем 30-летней историей. Сейчас в портфеле компании порядка 10 запатентованных лекарственных средств, среди которых инновационные препараты для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, иммунодефицитной терапии, атрофического гастрита, воспалительных процессов, восстановления репродуктивного здоровья человека и так далее. По итогам 2022 года выручка компании составила более 2,7 млрд рублей. Головной офис и научно-производственный комплекс компании находятся в Петербурге. Второй завод (Cytomed OY) расположен в городе Лаппеенранта (Финляндия).

Основатель, совладелец и генеральный директор МБНПК «Цитомед» Александр Хромов говорит, что в новые здания компания перенесет переработку сырья животного происхождения, которая относится к биотехнологиям. «На существующем заводе останется универсальный химический синтез субстанций. Обе линии будут модернизированы и дополнены новым оборудованием»,— уточняет господин Хромов.

Расчетная мощность новой линии по переработке животного сырья, производящего лиофилизат (сухой порошок), составит более 1300 кг в год. Кроме этого, на новом производстве компания планирует получать до 60 тыс. литров в год активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в жидкой форме. В перспективе пяти лет «Цитомед» намерен организовать на новой площадке производство 15 субстанций — экстракты из тканей печени, сердца, селезенки, мочевого пузыря, семенников, из коры головного мозга и так далее. «Мы также закупаем в Италии (Marchesini) и Китае (Tofflon) оборудование, которое позволит организовать выпуск 24 млн двухмиллилитровых флаконов для жидкой и порошковой форм пептидных препаратов»,— добавил господин Хромов.

В рамках реконструкции также планируется расширить возможности участка готовых лекарственных форм, в частности для выпуска препарата от атрофического гастрита «Регастим Гастро». Данный препарат вышел на рынок в прошлом году. «Нашей разработкой заинтересовался Минздрав, ведь, по сути, это профилактика рака желудка. Я уверен, что у препарата большое будущее»,— рассказывает господин Хромов.

По грубым подсчетам, на рынке пептидных субстанций в 2022 году было произведено около 120 тонн синтетического сырья, динамика относительно 2021 года составила порядка 38% в тоннах. «Цитомед» — один из основных производителей, у них второе место с долей порядка 39,6%, дает оценку Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. Лидером с точки зрения тоннажа является ЗАО «Фарма Вам». «Судя по всему, с запуском нового цеха объемы “Цитомеда” действительно вырастут, но это будет некий последовательный процесс, продукты будут выводиться не одномоментно, а с определенной этапностью, так что рост можно прогнозировать в перспективе нескольких лет после запуска предприятия»,— предполагает эксперт.

Александра Тен