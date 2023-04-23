Лебедей защитят рублем

Жители Патриарших предложили штрафовать прохожих за кормление лебедей. Такую идею местные жители обсуждают в Telegram-каналах. В 2020 году одна из птиц погибла предположительно из-за того, что ее подкармливали хлебом. В прошлом году мертвым нашли еще одного лебедя. Деньги на содержание птиц выделяют в том числе сами жители района. А столичные парки тратят на аренду лебедей миллионы рублей. Реально ли защитить их штрафами? Об этом — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Домик для лебедей установили на Патриаршем пруду сразу, как сошел последний снег. Зимовали птицы в частном подмосковном питомнике. Если верить здешним Telegram-каналам, деньги на это собрали активисты. Еще бы, для местных лебеди стали как родные: им дали имена, собачники не боятся подпускать к ним своих шпицев. Одна беда — в теплый сезон прохожие кормят лебедей хлебом — крайне вредным для водоплавающих птиц. Год назад один пернатый умер. По словам очевидцев, перед кончиной он долго пролежал с поникшей головой на парапете. Сошлись на том, что всему виной как раз хлеб. Возмущенные жители района требуют ввести для прохожих штрафы — не менее 10 тыс. руб. — говорит автор Telegram-канала «Патриаршие» Владимир Степанченко:

«Проблема возникает ежегодно. В 2021 году тоже была история со смертью птицы. Сначала думали, что какой-то человек ее убил, потом оказалось, что причиной смерти стала болезнь. В 2022 году местные жители даже расклеивали обычные листки формата А4 вдоль пруда с просьбой не кормить лебедей. Ранее выяснилось, что у пруда даже нет камер. В теплый сезон приезжает много людей, в соцсетях уже публикуются ролики с кормлением птиц. Естественно, общественность возмутилась. Предложение ввести штрафы — способ привлечь внимание людей».

Гибель лебедя — немалые финансовые потери. Парк ВДНХ, судя по данным портала госзакупок, в этом сезоне потратил на аренду шести птиц 1,14 млн руб. Притом следить за рационом птиц в парках могут работники. Другое дело — водоемы в городской застройке. Как правило, они находятся в ведении «Мосводоканала», но заботой о благосостоянии животных там обычно не занимаются, объясняет член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. Наказания за насанкционированную кормежку птиц можно было бы предусмотреть в КоАПе, считает собеседник “Ъ FM”:

«За все водные резервуары в столице отвечают две организации: "Мосводосток" и "Мосводоканал". Патриаршие точно находятся в ведении "Мосводостока". Я часто там бываю и вижу информационные таблички. В данном случае, естественно, и "Мосводосток" может устанавливать определенные правила ухода за птицами, проживающими в этих водоемах. Жители могут проявить инициативу сами — направить письмо. Было бы вполне закономерно внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы. А устанавливать те или иные правила в каком-то отдельно взятом районе — это что-то из области феодальной системы».

Представители «Москводостока» вечером 21 августа оказались недоступны для комментариев. В любом случае, как говорят юристы, к эффективности штрафов есть вопросы. Фиксировать нарушения придется полицейским, и вряд ли они смогут выезжать по каждой такой жалобе.

Урбанисты настаивают, что нужны профилактические меры, например таблички с предупреждениями и автоматы, в которых любой желающих может купить корм для птиц. Такие агрегаты установлены в некоторых столичных парках, порция угощения стоит от нескольких десятков до 150 руб. Подключиться к решению проблемы может и местный бизнес, говорит урбанист Артем Гебелев:

«Корм для птиц может быть частью ассортимента кофейных точек, магазинов-лотков, где продают кофе, сладости и прочие снеки. Можно организовывать, например, активности для ближайшего дома престарелых, чтобы пожилые люди могли проявить заботу о птицах. Штрафы точно не работают. Дело в том, что нет инструмента контроля. Я очень верю и поддерживаю всяческую самоорганизацию, но, к сожалению, в Москве и большинстве городов эта культура утеряна, так же, как утеряна культура разведения голубей. Поэтому тут я скорее за административно-государственное регулирование, но в сотрудническом ключе».

Правда, есть во всей этой истории и другая сторона. По одной из версий, мнение о том, что птиц нельзя кормить хлебом, пришло из Британии. В 2008 Королевское общество защиты птиц выступило с заявлением о вреде такой пищи. Правда, уже через год то же общество сообщило обратное — кормить птиц хлебом можно. Просто он должен быть лишь небольшой частью разнообразного рациона, а не основным ингредиентом.

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Елизавета Скобцова