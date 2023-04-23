Артюх: несколько компаний в Свердловской области могут заморозить добычу платины

В Свердловской области несколько предприятий по добыче платины могут заморозить свою работу из-за изменений в подходах к расчету налога на добычу полезных ископаемых, сообщает ТАСС со ссылкой на свердловского уполномоченного по защите прав предпринимателей Елену Артюх.

По словам госпожи Артюх, у многих предприятий по добыче платины налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, и им трудно одномоментно выдержать финансовую нагрузку. «К нам поступили обращения группы недропользователей, это реальные предприятия Свердловской области. По словам их представителей, добыча металла является для них не только нерентабельной, но и убыточной, и если ничего не поменяется, они вынуждены будут заморозить ее», — рассказала Елена Артюх. Она также добавила, что речь идет о стратегическом сырье.

В регионе добывают золото и платину из россыпных месторождений, поэтому недропользователи получают эти металлы не в чистом виде, а в концентратах. При этом, концентрат определен в качестве самостоятельного объекта налогообложения, и к нему должен применяться рентный коэффициент 1. Как отметила Елена Артюх, налоговые органы считают, что в отношении содержащейся в концентратах платины должен применяться рентный коэффициент 3,5. «То есть, по сути, они не концентрат рассматривают в качестве объекта налогообложения, а содержащиеся в нем чистые металлы. В результате налоговая ставка для недропользователей выросла до 22,75% от выручки», — рассказала бизнес-омбудсмен.

Госпожа Артюх направила информацию о данной ситуации уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову для включения ее в ежегодный доклад главе государства.

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