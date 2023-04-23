Умер композитор Алексей Муравлев

Вчера, 22 апреля, в возрасте 98 лет умер советский и российский композитор Алексей Муравлев. Он умер в Москве после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза композиторов России со ссылкой на вдову композитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Муравлев умер вчера вечером, в Москве»,— сказала представитель пресс-службы. «Московский комсомолец» сообщает, что композитор умер утром в своей квартире в Газетном переулке.

Похороны Алексея Муравлева пройдут 25 апреля, место похорон пока неизвестно, сообщили в Союзе композиторов. Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в 11:00, отдельной церемонии прощания не будет.

Алексей Муравлев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1981), лауреат Сталинской премии второй степени (1950). Написал музыку почти к 200 фильмам, среди них из художественных: «Белый пудель», «Василий и Василиса», «Первое свидание», «Муму», «Волшебная лампа Аладдина», «Семен Дежнев».

Мария Федотова