Первые в этом сезон конные скачки пройдут 29 апреля

Скаковой сезон-2023 стартует 29 апреля на Краснодарском ипподроме, сообщает пресс-служба мэрии краевой столице. Для конного комплекса это будет уже 155 сезон. На скачки прибудут участники и зрители со всех регионов страны, а также иностранные делегаты. Открытие турнира намечено на 11:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

В дальнейшем скачки намечены на 13 и 27 мая, 10,17 и 24 июня, 1, 8, 15 и 22 июля. Так, 15 июля состоятся одни из самых главных скачек сезона — на «Большой Краснодарский приз Дерби».

Главный приз сезона — губернаторский кубок будет разыгрываться 8 августа. В этом месяце скаковые дни намечены также на 19 и 26 августа, а в сентябре — на 2 и 9 числа.

Закончится скаковой сезон 14 октября, а на 15 октября намечен розыгрыш Осеннего кубка коннозаводчиков России.

Центром коневодства в России Краснодарский край стал еще в XIX веке. Первые скачки в Екатеринодаре состоялись в апреле 1864 года, в самом конце Кавказской войны. Развитию коневодства на Кубани способствовали благоприятный климат, позволяющий вести круглогодичный тренинг, географические особенности (хорошее качество грунта и большие площади для выпаса лошадей), а также культурная составляющая (казачество).

Андрей Ульченко

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