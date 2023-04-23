Работать на пенсии планируют 12% опрошенных челябинцев

Продолжать работать после выхода на пенсию планируют 12% челябинцев в возрасте старше 45 лет, опрошенных сервисом по поиску работы Superjob. По их словам, они будут делать это, даже если средств для жизни будет достаточно. Они отмечают, что просто не представляют себя без работы.

Каждый четвертый респондент из Челябинска (26%) хотел бы путешествовать на пенсии. Дачей или огородом хотят заниматься 16%, любимым хобби – 15%. 9% хотят просто «жить в свое удовольствие». Посвятить себя воспитанию внуков желают лишь 7%, столько же намерены активно заняться спортом.