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Региональный оператор ТКО значительно увеличил прибыль в прошлом году

АО «Пермский региональный оператор твердых по обращению с твердыми коммунальными отходами» (ПРО ТКО) отчиталось о финансовых результах за прошлый год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., себестоимость продаж — 3,1 млрд руб., платежи по налогу на прибыль — 9,6 млн руб., управленческие расходы составили 960 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия составила 164,8 млн руб. Отметим, что это значительно превышает объем чистой прибыли за 2021 год — 2,3 млн руб. В пресс-службе «ПРО ТКО» объяснили рост прибыли оператора «эффективным управлением затратами» и «развитием дополнительных видов деятельности».

«ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

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