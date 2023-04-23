К Радонице в Краснодаре отремонтировали 11 дорог, ведущих к кладбищам

Дорожный ремонт проведен на асфальтовых и гравийных дорогах ко дню поминовения усопших, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Общая площадь ремонтных работ составил 24 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

«В эти дни жители Краснодара и других городов Кубани приедут в краевую столицу на кладбища. Мы постарались, чтобы улицы к ним были в нормальном проезжем состоянии»,— сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Андрей Белугин.

Отремонтированы участки улиц Круговой в Краснодаре, Красноармейской, Титаровской и Северной в ст. Елизаветинской. Обновлено дорожное полотно в пос. Белозерном, хуторах Восточный, Копанской, Новый и др.

Андрей Ульченко

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