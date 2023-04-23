В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Температура на поверхности земли в степных и предгорных районах республики ожидается до -2 градусов, сообщает МЧС по Крыму. Заморозки возможны утром 24 и 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nvgazeta.ru Фото: nvgazeta.ru

«В таких условиях есть высока вероятность того, что возникнут ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур»,— говорится в сообщении.

Ранее, 18 апреля, на Кубани было объявлено экстренное предупреждение из-за прогноза по заморозкам. Тогда ожидалось снижение температуры до -1…-3.

Андрей Ульченко

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