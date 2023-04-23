В новостройках Перми не распродано 62% квартир

В строящихся многоквартирных домах Перми не распродано 62% квартир или 572,7 тыс. кв. м жилья, сообщает тг-канал «Звезда» со ссылкой на консалтинговое агентство bnMAP.pro. По объему нераспроданного жилья в новостройках 16 крупнейших городов Пермь заняла 12-ое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом во всех 16 городах-миллионниках России доля нераспроданных квартир и апартаментов в новостройках по состоянию на апрель 2023 года превысила 50%. Больше всего нераспроданных остатков строящегося жилья по отношению к проданным объектам — в Краснодаре (83%), Омске (80%) и Челябинске (74%). Меньше всего нераспроданных квартир в новостройках Москвы (57%), Екатеринбурга (60%) и Санкт-Петербурга (61%).