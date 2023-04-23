Туроператоры Краснодара и Ставрополя подписали соглашение о совместной деятельности

В Ставрополе прошла встреча представителей туристической индустрии Ставрополя и Краснодара, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между представителями отрасли столиц двух субъектов. Документ подразумевает организацию туристских поездок между Ставрополем и Краснодаром, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ставрополь.рф Фото: ставрополь.рф

Город провел презентацию своих событийных мероприятий, туристских маршрутов, музеев и гостиниц. Для представителей краснодарской туриндустрии также были организованы экскурсии. «Краснодарцев впечатлили положительные изменения, произошедшие в Ставрополе за последние семь лет. Они сообщили о готовности проводить туристские поездки по маршруту Краснодар — Ставрополь»,— говорится в сообщении.

По словам мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, муниципалитет разработал план мероприятий по развитию туризма в столице края на текущий год. «Мы нацелены на совершенствование уровня туристических услуг и взаимодействия со всеми заинтересованными структурами и министерствами»,— сообщил глава города.

Андрей Ульченко

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