В начале недели в Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса

В Екатеринбурге начало недели будет теплым и температура воздуха поднимется до +21°. По данным Уральского гидрометцентра, в понедельник, 24 апреля, днем будет +14°...+16°, ночью +4°...+6°. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 25 апреля, температура воздуха днем в Екатеринбурге уже составит +19°...+21°, ночью — +6°...+8°. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

В среду, 26 апреля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура днем также ожидается на уровне +19°...+21°, ночью — +5°...+7°. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с.

Температура воздуха по области днем также будет достигать +21°.

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