Число заболевших коронавирусом на Кубани снижается

За прошедшие сутки медики подтвердили 92 случая заболевания COVID-19 (вчера их было 123, днем ранее - 114 случаев), сообщает пресс-служба администрации края. Лидерами по заболеваемости стали Краснодар (31 случай), Новороссийск (12 случаев), Сочи и Лабинский район (по 5 случаев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала пандемии в учреждения здравоохранения Кубани с подозрением на коронавирус уже обратились 1106473 жителя. Подтверждено 360938 случаев COVID-19. Поправились 348870 жителей. 11188 человек погибли от осложнений. Сегодня на стационарном лечении находятся 217 пациентов.

Андрей Ульченко

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