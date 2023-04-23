Олег Дерипаска считает, что доминированию доллара придет конец через пять лет

Имеющий активы в Краснодарском крае бизнесмен в своем Telegram-канале сообщил, что эпоха долллара завершится через пять лет. «Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», - написал Олег Дерипаска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yur-gazeta.ru Фото: yur-gazeta.ru

Он также отметил, что США использовали доллар, как «оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок», что и способствовало приходу конца доминирования американской валюты. «Сокращение расчетов в долларах настолько впечатляют, что пришлось даже подтянуть старика Саммерса (экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс, - прим.), чтобы тот без всяких аргументов мог уверенно, покряхтывая, сказать: «Ну нет. Доминирование будет вечным». Как-то, честно говоря, не верится», - написал Олег Дерипаска.

По его мнению, российская финансовая система не перестроится быстро, а будет тянуть экономику вниз за счет дорогих кредитов.

В октябре прошлого года Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Олега Дерипаски о снятии санкций. Экономические санкции в отношении Олега Дерипаски в 2018 году ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Андрей Ульченко

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