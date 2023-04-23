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В Нижневартовске из-за тумана произошла массовая задержка рейсов

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) из-за сильного тумана задерживаются не могут вылететь несколько авиарейсов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Так, задерживаются следующие рейсы:

  • Рейс SU 1647 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Нижневартовск — Москва (Шереметьево). Вылет запланирован 23 апреля в 21:00.
  • ЮТ 178 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург. Вылет запланирован в 14:30.
  • 568 авиакомпании «Азимут» по маршруту Нижневартовск — Нижнекамск. Вылет запланирован в 14:50.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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