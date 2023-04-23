Воронежский Камерный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Ребенок»

Лауреатом театральной премии за лучший спектакль малой формы стала постановка московского режиссера Антона Федорова для воронежского Камерного театра «Ребенок». В этой номинации он соревновался с шестью спектаклями из пермского города Губаха, Иркутска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков / Камерный театр Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Всего «Ребенок» получил пять номинаций. Помимо лучшей постановки малой формы он мог отметиться за лучшую женскую (Яна Кузина) и мужскую (Михаил Гостев) роли, работу художника (Антон Федоров) и художника по свету (Игорь Фомин).

Больше ни один из театров Черноземья номинирован не был. Однако в лонг-лист, куда эксперты премии включили самые заметные постановки сезона, вошли спектакли еще двух воронежских театров: «Последняя жертва» Театра юного зрителя и «Собачий вальс» Никитинского театра.

В основе постановки-победителя лежит одноименная пьеса норвежского писателя Юна Фоссе об отношениях молодой пары и гибели при рождении их ребенка.

Подробнее о спектакле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сложные роды».

Александр Прытков

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