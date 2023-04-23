Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский Камерный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Ребенок»

Лауреатом театральной премии за лучший спектакль малой формы стала постановка московского режиссера Антона Федорова для воронежского Камерного театра «Ребенок». В этой номинации он соревновался с шестью спектаклями из пермского города Губаха, Иркутска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Всего «Ребенок» получил пять номинаций. Помимо лучшей постановки малой формы он мог отметиться за лучшую женскую (Яна Кузина) и мужскую (Михаил Гостев) роли, работу художника (Антон Федоров) и художника по свету (Игорь Фомин).

Больше ни один из театров Черноземья номинирован не был. Однако в лонг-лист, куда эксперты премии включили самые заметные постановки сезона, вошли спектакли еще двух воронежских театров: «Последняя жертва» Театра юного зрителя и «Собачий вальс» Никитинского театра.

В основе постановки-победителя лежит одноименная пьеса норвежского писателя Юна Фоссе об отношениях молодой пары и гибели при рождении их ребенка.

Подробнее о спектакле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сложные роды».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...