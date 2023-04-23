Пермские театры стали лауреатами премии «Золотая маска»

В Московском музыкальном театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 22 апреля состоялась церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Пермские театры получили «Золотую маску» в четырех номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пермский театр оперы и балеты получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера Владиславса Наставшевса в опере «Евгения Онегина». В номинации «Оперетта/мюзикл» лучшим спектаклем признали мюзикл Пермского Театра-Театра «Три товарища». Награду за лучшую работу дирижера получила дирижер мюзикла «Три товарища» Татьяна Виноградова.

Лауреатом специальной премии жюри музыкального театра стал спектакль «De temporum fine comoedia», показанный во время Дягилевского фестиваля в Перми совместно с «Домом Радио» из Санкт-Петербурга.