В Киеве и Харькове отменят Краснодарские улицы

Краснодарские улицы будут переименованы в связи с новым указом Владимира Зеленского. Документ вводит запрет на предоставление географическим объектам названия, которые связаны с Россией, сообщает РБК.
Краснодарская улица в Харькове
Фото: domofoto.ru
Теперь на Украине запрещено давать географическим объектам названия, «возвеличивающие, пропагандирующие, увековечивающие или символизирующие» Россию в целом. В ряде СМИ эксперты утверждают, что с карты украинских городов исчезнут такие названия улиц, как Московская, Краснодарская и т. п.
Улицы Краснодарские, в частности, есть в столице Украины (в Шевченковском районе Киева) и в Харькове.
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