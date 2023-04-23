В Киеве и Харькове отменят Краснодарские улицы

Краснодарские улицы будут переименованы в связи с новым указом Владимира Зеленского. Документ вводит запрет на предоставление географическим объектам названия, которые связаны с Россией, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснодарская улица в Харькове

Фото: domofoto.ru Краснодарская улица в Харькове

Фото: domofoto.ru

Теперь на Украине запрещено давать географическим объектам названия, «возвеличивающие, пропагандирующие, увековечивающие или символизирующие» Россию в целом. В ряде СМИ эксперты утверждают, что с карты украинских городов исчезнут такие названия улиц, как Московская, Краснодарская и т. п.

Улицы Краснодарские, в частности, есть в столице Украины (в Шевченковском районе Киева) и в Харькове.

Андрей Ульченко

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