В Тюмени с 29 апреля по Туре начнут ходить теплоходы

В Тюмени в конце апреля запустят теплоходы по Туре. Как рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина агентству «Тюменская линия», начать навигацию планируют 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Сейчас выполняем косметическую покраску судов, размещаем спасательный инвентарь, занимаемся уборкой палуб и настройкой оборудования», — рассказала изданию госпожа Лузина. По ее словам, уже прошли тестовые рейсы, во время которых проверили работу двигателей, а также выполнили регулировку ходовых характеристик. 1 и 9 мая состояться вечерние рейсы «Салют».

Тюменская судоходная компания в этому году планирует организовать «Вернисаж на набережной», где можно будет увидеть работы тюменских художников.

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