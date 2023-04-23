В Самаре по подозрению в мошенничестве задержана курьер из Новороссийска

Жительница Новороссийска задержана в Самаре после получения 150 тыс. руб. от пожилой женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию в связи с тем, что у нее мошенническим путем были похищены деньги.
Фото: mixyfotos.ru
На телефон пострадавшей поздно вечером позвонил злоумышленник, представившийся ее внуком, он сообщил, что якобы попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Пожилая женщина растерялась и передала деньги курьеру, которым и оказалась 19-летняя жительница Новороссийска. Только после этого пенсионерка позвонила своему внуку.
Просмотрев видео с камер наблюдения полицейские смогли выйти на злоумышленницу. Девушка сообщила им, что решила найти себе подработку. В сети интернет она узнала о вакансии курьера в Самаре. «Работодатель» пообещал ей высокий заработок за то, что та будет забирать у людей деньги, а затем переводить их различными способами на указанные расчетные счета.
Жительница Новороссийска сообщила, что знала о незаконности своих действий. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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