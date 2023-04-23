Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажиры не смогли улететь в Сочи из Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ информации о том, что семь человек не смогли улететь в Сочи рейсом авиакомпании «Победа» из аэропорта Кольцово.

Речь идет про чартерный рейс DP-340. Как сообщал портал Е1 со слов мужчины, который не попал на рейс, пассажиры стояли в очереди на посадку, однако перед ними закрыли двери и сообщили об окончании посадки на рейс. При этом в Кольцово изданию рассказали, что пассажиры пришли после окончания посадки. Двое из семи человек уже были в автобусе до самолета, но после того как остальных не пустили на рейс, они отказались лететь и вышли из автобуса.

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения ОАО АК "Победа" законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

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