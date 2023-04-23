Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с самокатом на тротуаре в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело из-за ДТП с самокатом, в котором пострадала пенсионерка. По данным пресс-службы регионального СКР, авария случилось еще в октябре 2022 года на ул. Вильгельма де Геннина. Женщину сбил самокат. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Как ранее писал портал Е1, пострадавшей пенсионерке Валентине Косматых 71 год. В результате аварии она получила четыре перелома и перенесла несколько операций. По данным издания, в правое плечо женщине установили титановую пластину, в левую кисть врачи временно вставили металлические спицы. Ни сами подростки, которые стали виновниками ДТП, ни их родители не извинились перед пенсионеркой.

«После того, как информация об этом инциденте была озвучена в СМИ, председателем следственного комитета руководству регионального следственного управления СК России было дано поручение организовать процессуальную проверку по данному факту», — рассказали в региональном следственном комитете. По итогу было возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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