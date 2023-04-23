Рейс авиакомпании «Икар» по маршруту Тюмень-Сочи задержан на 13 часов

Из-за поломки пассажирского авиасудна более чем на 13 часов задержан рейс Тюмень-Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Устранение неисправности ожидают 200 пассажиров, включая 24 ребенка.

«В авиагавани Тюмени Рощино задержан вылет рейса 510 компании "Икар", самолет следует по маршруту Тюмень-Сочи. Причиной этому стала техническая неисправность самолета. Расчетное время вылета 20:00», - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно должно было вылететь в 04:45 по московскому времени.

Андрей Ульченко

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