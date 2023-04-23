Четыре человека погибли на пожаре в Усть-Илимске

Трое взрослых и ребенок погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье в Усть-Илимске (Иркутская область). Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о пожаре в дачном доме на улице Народной поступило около трех часов ночи. В ведомстве отметили, что сигнал поступил слишком поздно. На момент прибытия пожарных двухэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица на общей площади 60 кв. метров.

«В ходе тушения пожара огнеборцами в составе газодымозащитной службы внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок. Строение полностью уничтожено огнем», – сообщили в МЧС.

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Илья Николаев