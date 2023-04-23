Крупный пермский дорожный подрядчик за год в 2,5 раза нарастил прибыль

Крупное пермское дорожно-строительное предприятие – ООО «Техдоргрупп» - отчиталось о финансовых результатах за 2022 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка компании увеличилась на 95,1% - с 1,47 млрд руб. в 2021 году до 2,87 млрд руб. в 2022-ом. Чистая прибыль ООО «Техдоргрупп» выросла на 157,5% (или в 2.5 раза) – до 53,1 млн руб. При этом по итогам 2021 года чистая прибыль общества была равна 20,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано на сайте «Техдоргрупп», организация занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом дорог и мостов, а также арендой спецтехники, производством и продажей битумной эмульсии. Руководителем и единственным учредителем компании является Денис Останин. Компания учреждена в 2009 году. В предыдущие годы подрядчик имел на рынке репутацию компании, дружественной к прежним городским властям в период руководства мэра Дмитрия Самойлова. В частности, городские власти отдавали ему контракты на капремонт центральных кварталов эспланады, а также набережной Камы. Среди крупных подрядов компании также реконструкция ул. Карпинского на участке между улицами А. Свиязева и Советской Армии. Кроме того, «Техдоргрупп» занималось реконструкцией ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской и другими работами