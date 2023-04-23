Красноярский балет «Катерина, или Дочь разбойника» получил три «Золотые маски»

В Москве объявили лауреатов премии Золотая маска» 2023 года. Среди победителей – актеры трех сибирских театров.

Больше всего наград получил балет красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского «Катерина, или Дочь разбойника». Он признан членами жюри лучшим спектаклем. Балерина Елена Свинко получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль, Петр Поспелов – за лучшую работу композитора.

«Золотыми масками» в этом году также отмечены Антон Болкунов из Алтайского театра кукол «Сказка» (Барнаул) – за лучшую работу художника (спектакль «Паша»), и Анатолий Григорьев – за роль Каренина в спектакле «Анна Каренина» новосибирского театра «Старый дом».

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Илья Николаев