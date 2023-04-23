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ЕР выдвинет Виталия Хоценко кандидатом на выборах губернатора Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в сентябре примет участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Бывший премьер ДНР и экс-глава департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ от 29 марта. На посту главы региона он сменил ушедшего в отставку Александра Буркова.

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Илья Николаев

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