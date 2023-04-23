У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло в районе островов Бату в Индонезии. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду в 5,8. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Землетрясение произошло в 21:17 по времени UTC (00:17 по московскому) в 202 км от города Паданг с населением около 840 тыс. человек и в 177 км от города Париаман с населением свыше 92 тыс. человек. Очаг находился на глубине 40 км.

В Индонезии часто происходят разрушительные землетрясения, страна находится на 2-м месте по сейсмоопасности в рейтинге Национального управления океанических и атмосферных исследований. Осенью 2022 года в стране произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое привело к сотням погибших.

Леонид Уварчев