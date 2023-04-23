Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 млрд руб.

Южная Осетия задолжала России 607 млн руб. за электроэнергию и 445 млн руб. за газ. Об этом директор госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов сообщил «Sputnik Южная Осетия». По его словам, между странами есть соглашение от 2017 года, по которому сумма долга составляла 320 млн руб., пока Цхинвал выплатил 146 млн руб. из них.

В апреле Южная Осетия планирует выплатить 45 млн руб. Для погашения оставшейся суммы будут вестись переговоры.

Господин Кабисов считает, что в республике нужно контролировать расход энергии среди населения. По его словам, число должников незначительно выросло, что может быть связано с повышением тарифов на электроэнергию. Директор госпредприятия призвал жителей выплатить долги и напомнил о праве отключения неплательщиков от сети.

Леонид Уварчев