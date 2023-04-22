Variety: HBO выдвинет российского оператора Ксению Середу на премию «Эмми» за работу над «The Last of Us»

Стриминговый сервис HBO выдвинет на премию «Эмми» российского оператора Ксению Середу за работу над сериалом «The Last of Us», пишет Variety. Она работала над первым, вторым и седьмым эпизодами проекта. По информации издания, HBO выдвинет ее кандидатуру за cъемки первой серии.

На премию также будет выдвинут оператор Эбен Болтер за съемки третьего эпизода. Помимо этого он работал над четвертым и пятым эпизодами.

Ксения Середа — оператор фильма «Кислота» Александра Горчилина, который стал лучшим в конкурсе «Кинотавр. Дебют» в 2018 году. Она также сняла документальный фильм к спектаклю «Гоголь-центра» «Кому на Руси жить хорошо» в 2020 году.

В том же году за фильм «Дылда» Кантемира Балагова Ксения Середа первая среди женщин получила приз за лучшую операторскую работу на премии Азиатско-тихоокеанской киноакадемии.

Лусине Баласян