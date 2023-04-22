Боррелиоз выявили у трети всех клещей, поступивших в Боткинскую больницу с начала сезона

С начала сезона клещей в петербургскую Боткинскую больницу на анализы поступило 103 насекомых, укусивших местных жителей. Положительный тест на боррелиоз выявлен у 30 клещей, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«На сегодняшний день в Городской вирусологический центр Больницы Боткина с начала 2023 года поступило 103 клеща, у 30 клещей выявлен положительный анализ на боррелиоз, еще у 3 клещей подтвержден эрлихиоз»,— говорится в сообщении

В ведомстве также привели статистику заболеваемости клещевыми инфекциями за прошлые годы. Так, с клещевым энцефалитом в 2020 году в больницу поступило 28 человек, в 2021 — 27, в 2022 — 47. Больных боррелиозом в том же году через больницу прошло 93 пациента, в 2021 — 95, 2022 — 121.

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