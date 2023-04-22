Самый большой скейт-парк Екатеринбурга открыл новый сезон

В Екатеринбурге на аллее культурно-развлекательного комплекса «Уралец» вновь открылся крупнейший на Урале скейт-парк — RCC Extreme. В честь открытия были организованы мастер-классы по экстремальным видам спорта, на площадках выступили профессиональные танцоры, работали фуд-корты и фотозона. Хедлайнерами мероприятия стали Macan и Ваня Дмитриенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге на аллее культурно-развлекательного комплекса «Уралец» вновь открылся крупнейший на Урале скейт-парк RCC Extreme

Фото: Есуман Ислонова В Екатеринбурге на аллее культурно-развлекательного комплекса «Уралец» вновь открылся крупнейший на Урале скейт-парк RCC Extreme

Фото: Есуман Ислонова

Впервые парк RCC Extreme площадью 1,5 тыс. кв. м был открыт в 2022 году при поддержке РМК. Площадка оборудована снарядами для тренировок и соревнований в таких дисциплинах, как скейтборд, велосипеды MTB и BMX, самокаты. Парк оснащен как для профессионалов, так и для новичков. Вход свободный.

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Есуман Ислонова