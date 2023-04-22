До зоны вылета воронежский «Факел» отделяет одно очко

После поражения в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (1:3) воронежский «Факел» сохранил 14-ю строчку в таблице с 18-ю очками, но теперь от зоны вылета команду отделяет всего одно очко: у идущих на 15-м месте «Химок» после победы над другим аутсайдером, московским «Торпедо», уже 17 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

В первом тайме встречи в Воронеже команды на двоих пробили три результативных пенальти. На 23-й минуте форвард гостей Габриэль Флорентин пробил с 11-метровой отметки в штангу, но на добивании первым был его одноклубник Александр Эктов. Голкиперу хозяев Илье Свинову оставалось только сетовать на защитников.

На 32-й минуте нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе отомстил защитникам гостей, которые опасно сыграли в своей штрафной высоко поднятой ногой, и сравнял счет с пенальти. Казалось, «Факел» окончательно перехватил инициативу и вот-вот выйдет вперед: момент один на один не смог реализовать Хызыр Аппаев, слишком сильно перекинув мяч через вратаря. Уже на третьей добавленной минуте к первому тайму, после очередного падения гостей в штрафной хозяев и продолжительного просмотра эпизода с помощью VAR, арбитр Рафаэль Шафеев назначил второй 11-метровый в пользу «Оренбурга». Его уверенно реализовал Брайан Мансилья.

В начале второго тайма после прострела с фланга красиво и точно пробил головой Хызыр Аппаев, судья показал на центр, но игру опять прервал VAR. Арбитры у мониторов увидели, что моменту с голом предшествовал фол воронежцев в центре поля и взятие ворот в итоге не засчитали. Ну а на 61-й минуте после недостаточно уверенной игры голкипера хозяев третий мяч гостей забил Кирилл Капленко. Он замкнул передачу Мансильи после углового удара. После этого момента трибуны стадиона, на которых собралось более 9 тыс. зрителей, стали редеть.

После матча главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов признал, что в этот раз соперник был лучше: «Чтобы быть конкурентоспособными в лиге, нужно подходить к игре в максимальной кондиции. Сегодня у нас этого не было. Один из ключевых эпизодов, когда Аппаев не забил. А еще после отмены нашего гола игроки поддались эмоциям, от этого страдало качество нашей игры, разрушилась целостность. Мне не понравилось, как футболисты себя вели и реагировали на решения судьи. Не могу сказать, что это неудобный для нас соперник, но ''Оренбург'' выиграл по делу. Нынешнее психологическое состояние игроков нас не устраивает, будем работать над этим, понимаем, что нам надо побеждать. В следующем туре не будем отсиживаться в обороне, чтобы не проиграть, будем атаковать. Просто не всегда все получается. Мы агрессивно стараемся действовать, но не должно быть безрассудства».

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что команда ожидала от «Факела» игры с длинными передачами на высоких форвардов, чтобы блокировать это. «Сами играли через короткий пас, не всегда идеально получилось из-за неидеального поля. Но показали хорошую борьбу и качество футбола,- пояснил наставник. - Отменный гол - важный эпизод, нам это дало сил. Атмосфера на стадионе была супер. Но для меня это хорошая мотивация играть дома у соперника на победу при такой поддержке трибун».

В следующем туре «Факел», 28 апреля, сыграет в Москве против «Динамо».

Андрей Цветков, Александр Прытков