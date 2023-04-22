Под Ярославлем сгорел рейсовый автобус

В Ярославской области сгорел рейсовый автобус, пострадавших среди пассажиров нет. О происшествии сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший автобус в Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области Сгоревший автобус в Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Автобус загорелся в 16:21 дня 22 апреля возле деревни Некрасово Ярославского района. Ликвидация возгорания объявлена через 50 минут. Как отметили в областном управлении МЧС, салон автобуса на площади в 30 кв.м. полностью уничтожен, пострадавших нет.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, автобус следовал по маршруту №161 «Ярославль Главный — Тутаев». В момент начала пожара в салоне находилось шесть пассажиров, все они смогли покинуть автобус. Само транспортное средство находится в аренде у АО «Ярославское АТП».

Проверку по факту происшествия начала прокуратура Ярославского района.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль»,— отметили в региональной прокуратуре.

Андрей Иванов