Ярославская прокуратура проверит дом в Ростове из-за обрушения стены

Прокуратура Ярославской области организовала проверку многоквартирного дома в Ростове Великом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов выехал на место происшествия: в одной из квартир дома №47 по улице Пролетарская оказалась повреждена стен на кухне. По решению властей города людей из дома эвакуировали и разместили в пункте временного проживания. Часть жильцов переехали к родственникам.

В прокуратуре Ярославской области объявили о начале проверки.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, включая вопросы расселения ветхого и аварийного жилья. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— отметили в ведомстве.

Андрей Иванов