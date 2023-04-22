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Коммерсантъ FM
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Искусство под другим углом

Какие полотна представлены в рамках экспозиции «После импрессионизма»

В Пушкинском музее открылась выставка «После импрессионизма». Она могла стать крупным международным проектом, но из-за военных действий на Украине организаторам пришлось немного изменить концепцию. Пушкинский музей работал над экспозицией вместе с лондонской Национальной галереей с 2020 года. Международная серия выставок «После импрессионизма: изобретение современного искусства» должна была рассказать, как французские художники влияли на живописцев в России, Германии, Австрии и Испании.

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Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

После начала военных действий на Украине сотрудничество стало невозможным. В Пушкинском музее придумали свой вариант экспозиции с похожей тематикой и собрали картины из региональных музеев и частных собраний. Это в том числе полотна Ильи Репина, Валентина Серова, Казимира Малевича и европейских художников, например, Анри Матисса, Поля Сезанна и Винсента Ван Гога.

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Большинство из этих работ неизвестны широкой публике, рассказал “Ъ FM” замдиректора по науке Пушкинского музея, один из кураторов выставки Илья Доронченков: «Постарались, чтобы история русского искусства была рассказана на очень хорошего качества работах, которые вы не привыкли видеть в Москве и Санкт-Петербурге, которых обычно нет в учебниках. В результате три этажа постоянной экспозиции превратились во временную выставку.

В нескольких залах рассказываем историю пуантилизма в Европе, где представлены картина Жоржа Сёра, которая пришла из Эрмитажа, наши вещи Поля Синьяка. В рамках экспозиции мы показали широкий разворот русских художников, в том числе Малевича, Гончарову, Давида Бурлюка, Владимира Бурлюка. Потом становится понятным, как из этого всего вдруг вырастает фовизм Анри Матисса и его товарищей.

Когда вы видите в одних залах работы европейских и русских художников, они начинают между собой очень интересно разговаривать.

Или, допустим, когда мы вешаем Пюви де Шаванна, монументалиста, символиста, который был очень влиятелен и потом достаточно забыт, Борисова-Мусатова, Нестерова, а рядом "Девочку на шаре" Пикассо, мы реконструируем забытую историю. Пикассо звучит совершенно по-новому.

К нам не приехал знаковый шедевр Поля Гогена "Борьба Иакова с ангелом" — его главная символистская картина до Таити, которая хранится в Эдинбурге, "Священная роща" Пюви де Шаванна. Она из Чикаго, поэтому в любом случае бы не привезли. Не приехали "Купальщицы" Сезанна, работы Пикассо барселонского периода, "Портрет Адели Блох-Бауэр" Климта, правда, не золотой, который все любят, а розовый, но это тоже шедевр. Довольно много работ не привезли.

Когда мы поняли, что этот проект невозможен, в августе Марина Лошак решила делать свой в идеологической рамке лондонского».

Всего в экспозицию «После импрессионизма» вошло более 200 картин рубежа XIX и XX веков. Их предоставили в том числе Третьяковская галерея, Русский музей в Санкт-Петербурге, Эрмитаж и еще 15 музеев страны. Эти полотна действительно раскрывают живописцев с новой стороны, но не все решения организаторов выставки выглядят удачными, считает искусствовед, автор Telegram-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова, которая побывала на выставке:

«Это делалось, скорее всего, чтобы показать, что русское искусство тоже было важным, его хотели вписать в европейскую традицию. Честно говоря, я не уверена, что это здорово получилось сделать, по крайней мере, не на первом этаже. Видно, что все-таки русское искусство если и не отставало от европейского, то шло за ним. Второй и третий этажи больше отвечают главной идее проекта.

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В сухом остатке ощущение, что постоянную экспозицию французского искусства второй половины XIX века, к которой мы привыкли, многие знаем наизусть, просто решили взбодрить изрядным количеством произведений российских художников. Где-то они проигрывают, где-то действительно смотрятся на уровне. Например, роскошная "Кацапская Венера" Михаила Ларионова из Нижегородского музея.

В этом смысле выставка удачная. Достаточное количество небанальных вещей, которые редко видим вживую. Это событие заметное, поскольку после 24 февраля все бюджеты и планы свернулись и сейчас каждая экспозиция такого уровня — нечто выдающееся. В прошлой жизни она была бы одной из пяти-семи выставочных блокбастеров».

Выставка работ русских и зарубежных живописцев «После импрессионизма» продлится в Пушкинском музее до 20 августа.

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Елизавета Скобцова

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