«Ромекс Девелопмент Юг» устроил праздник для новоселов

Торжества провели по поводу введения в эксплуатацию двух домов в ЖК «Красная площадь» в Новороссийске

Фото: "РомексРиэлт"

«Ромекс Девелопмент Юг» подготовил для своих клиентов выступление кавер-группы «Гламурный колхоз», сладкие угощения и лотерею, в которой разыгрывалась бытовая техника. Для детей были организованы надувные горки и аниматоры.

Два дома в ЖК «Красная площадь» были введены в эксплуатацию раньше намеченного срока в феврале этого года. Новоселы получили просторные квартиры с гардеробными, кухней-гостиной, панорамным остеклением и высокими потолками от 2,8 м. и 3,3 м.

Фото: "РомексРиэлт"

ЖК «Красная площадь» — это пять литеров на Черноморском побережье в окружении гор и огромной Цемесской рощи. Поблизости расположена необходимая инфраструктура — школы, гипермаркеты и проч. В 15 минутах езды – несколько пляжей с открытым морем.

Дворы оборудованы современными детскими площадками с безопасным покрытием из резиновой крошки, уютными зонами отдыха под перголами для защиты от южного солнца. В комплексе много парковочных мест и даже резервуары с водой для снабжения жителей 24/7. «0 минут до комфортной жизни – вы уже здесь, в ЖК «Красная площадь», - сообщили в «Ромекс Девелопмент Юг».

Фото: "РомексРиэлт"

Ромекс Девелопмент Юг входит в состав холдинга Ромекс Group, который возвел свыше сорока объектов жилого, производственного и коммерческого назначения в восьми регионах России. В их числе сеть торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, выставочно-конгрессный центр «Экспоград Юг» в Краснодаре, логистические хабы в Новороссийске, Невинномысске, Елабуге, Екатеринбурге и других городах.

Фото: "РомексРиэлт"

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