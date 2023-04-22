Пермский производитель крепкого алкоголя в прошлом году увеличил прибыль более чем в два раза

АО «Амбер Пермалко» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Как следует из документа, выручка компании в прошлом году составила 2,5 млрд руб. (годом ранее 1,9 млрд руб.), чистая прибыль — 102,9 млн руб. (в 2021-м — 48,8 млн руб.). В отчете указано, что более 90% продукции предприятия идет на российский рынок, также в прошлом году компания осуществляла отгрузку алкоголя на Кипр, в Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Китай, Корею, Киргизию, Швейцарию, Туркменистан, Таиланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Амбер Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Специализируется на изготовлении водки, джина, настоек и бальзамов. Объемы производства предприятия составляют свыше 1,5 млн декалитров алкоголя в год. Компания является одним из крупных налогоплательщиков региона.

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщала, что продажи крепкого алкоголя по России целом в 2022 году выросли на 7,5%, в Пермском крае — на 8,1%.