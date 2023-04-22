В Сочи река Шахе вышла из берегов

Река Шахе в Сочи вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Размытие берега реки Шахе в Сочинском поселке Головинка произошло рядом с частными домами. На территории опасного участка расположена хозпостройка, жилые дома находятся в отдалении. На месте организовано дежурство спасателей. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате ЧП никто не пострадал. Ближайшие дома находятся в 15-20 м. от берега. В них проживают 12 человек, пятеро из которых — дети. Утоняется, что пока расселять никого не нужно. Однако пункт временного размещения подготовлен.

В течение суток в Сочи продолжаются дожди. В некоторых реках зафиксирован подъем уровня воды. По данным Telegram-канала «Вести Сочи», на всех крупных реках работают специальные датчики. Информация с них поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. К круглосуточному дежурству привлечено 17 специалистов РСЧС, среди которых три сотрудника МЧС. Ситуацию также контролирует городской оперштаб, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram