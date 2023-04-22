Обстреляна Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области; повреждены девять домов и линия электропередачи

Под обстрел украинских силовиков попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи.

Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий»,— рассказал глава региона.

Позднее Вячеслав Гладков уточнил, что разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Восстановление электроснабжения займет четыре-пять часов.

Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин