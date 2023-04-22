Илья Володько: Доля сделок с семейной ипотекой на рынке жилья может вырасти на 40%

Максимальный лимит кредита по семейной ипотеки в городах-миллионниках могут увеличить вдвое — с 6 до 12 млн руб. С таким предложением Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обратился в Минстрой. Об этом сообщили «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КоммерсантЪ-Кубань» Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

«В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн руб.»,— объяснил газете член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько считает, что повышение верхнего порога лимита положительно скажется на рынке недвижимости и приведет к увеличению числа сделок с использованием кредитных средств по семейной ипотеке на 40%. Он сообщил «Коммерсантъ-Кубань», что порядка 30-35% покупок на рынке жилья совершается с помощью семейной ипотеки.

«В последние два года уровень цен практически во всех городах-миллионниках, включая Краснодар, настолько вырос, что сумма в шесть млн для многих квартир уже стала неактуальной. Средняя сделка при покупке двух-трех-комнатной квартиры составляет от 7 до 10 млн руб. Семейная ипотека из всех госпрограмм имеет наиболее привлекательную процентную ставку, поэтому повышение лимита безусловно хорошо скажется на рынке жилья. Думаю, предложение комитета возражений не вызовет и вскоре будет принято»,— считает господин Володько.

Ранее директор федеральной риэлторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов отмечал, что по сравнению с допандемийным периодом жилье в новостройках Краснодарского края подорожало в 2-2,5 раза. При этом доходы населения остались прежними. Эксперт сообщал, что себестоимость строительства в Краснодарском крае — порядка 65 тыс. руб. за кв. м., а продается ''квадрат''в среднем по 130 тыс. руб. Несмотря на снижение покупательской способности, девелоперы не хотят снижать стоимость жилья, искусственно ограничивая предложение.

Маргарита Синкевич

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