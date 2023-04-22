Более 30 задержанных в Челябинской области нелегальных мигрантов выдворят из России

Главное управление МВД России по Челябинской области подвело итоги операции «Нелегальный мигрант», которая проводилась на территории региона. Как сообщают в полицейском главке, всего было проверено 350 объектов – рейды провели на рынках, строительных площадках, в гостиницах, на овощебазах, инспектировали также маршрутки.

Всего в ходе операции задокументировали 340 нарушений миграционного законодательства. Выписаны штрафы на общую сумму около 700 тыс. руб. Пресечено 35 преступлений в сфере миграции. Суды приняли 36 решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе 28 – в принудительном порядке. 25 мигрантам запретили въезд в РФ.