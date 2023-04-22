В ДТП погиб судья Верховного суда Башкирии

Сегодня в ДТП с пассажирским микроавтобусом погиб судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash. По предварительной информации, он уснул за рулем. Авария произошла около 7.30 утра на дороге Нефтекамск – Дюртюли возле села Новобиктово. Автомобиль Андрея Власова Mazda CX-9 выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту Уфа-Ижевск. По информации Главного управления МЧС России по республике, пострадал пассажир легкового автомобиля, а также еще 11 пассажиров микроавтобуса, в котором ехали 14 человек. Двое женщин госпитализированы в дюртюлинскую ЦРБ, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

Дюртюлинский межрайоный следственный отдел СУ СКР по Башкирии начал доследственную проверку.

Влада Шипилова

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