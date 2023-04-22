В туристической отрасли Краснодарского края реализуют инвестиционные проекты на 304 млрд рублей

В настоящее время в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находятся 39 соглашений с объемом инвестиций около 304 млрд руб. Об этом «Коммерсантъ-Кубань» сообщили в профильном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

«Реализация указанных проектов окажет положительное влияние на комплексное развитие курортно-туристской отрасли и обеспечит создание в Краснодарском крае новых современных объектов, что обеспечит рост потока туристов в регион, в том числе иностранных. Так в 2023 году, в части запланировано поэтапно реализовать инвестиционный проект по современному развитию объекта “Кристалл” в Сочи»,— рассказали в минтуризма региона.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за счет средств федеральных субсидий, предоставленных в 2022 году победителям проведенных отборов(конкурсов), в крае к началу курортного сезона будут запущены девять проектов по организации круглогодичного функционирования и расширения доступности плавательных бассейнов.

В 2023 году планируется реализовать в крае новые меры государственной поддержки для объектов категорий от «Без звезд» до «5 звезд» на возмещение части затрат на уплату процентов по принятым кредитным обязательствам для реконструкции и модернизации средств размещения.

По данным ведомства, на Кубани расположена 201 санаторно-курортная организация вместимостью 109 тыс. койко-мест, имеющая действующую медицинскую лицензию на оказание услуг (работ) медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. Подавляющее большинство здравниц расположено на основных курортных территориях Черноморского побережья: 73 — в Сочи; 57 — в Анапе, 28 — в Геленджике, 20 в Туапсинском районе. «Это обусловлено наличием благоприятного для здоровья климатического фактора, богатейшей гидроминеральной базы, представленной разрабатываемыми месторождениями минеральных вод бальнеологического, питьевого профиля и лечебных грязей, а также доступности Черноморского побережья для отдыхающих»,— поясняют в ведомстве.

По данным Федеральной службы статистики, на территории Российской Федерации расположено более 1,7 тыс. санаторно-курортных организаций, вместимостью около 440 тыс. койко-мест. Таким образом, санаторно-курортная инфраструктура Краснодарского края составляет около 21 % от общей коечной мощности российских санаториев. В кубанских здравницах ежегодно оздоровляются более 1,5 млн человек. Средняя загрузка санаториев и пансионатов с лечением в течение года является наиболее высокой по сравнению с остальными объектами и составляет порядка 70%, а в летние месяцы достигает 96%.

Маргарита Синкевич

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